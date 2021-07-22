Международные резервы РФ выросли на $3,6 млрд за неделю

За неделю международные резервы России увеличились на 3,6 миллиарда долларов, то есть, 0,6%. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным на 16 июля, объем международных резервов составил 597,4 миллиарда долларов. В сообщении регулятора отмечается, что это произошло "под воздействием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Неделей ранее российские международные резервы увеличились на 2,8 миллиарда долларов. Это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении правительства и Центробанка.

Международные резервы состоят из средств в валюте иностранных государств, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования и монетарного золота. Целевой уровень равен 500 миллиардам долларов.