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22.07.2021 13:04
Рубрика: В мире

МИД назвал своевременным подачу жалобы на Украину в ЕСПЧ

Текст: Александр Саможнев
Сложившаяся обстановка на Украине не оставила иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций. Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Данный шаг назрел уже давно. Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах, преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, говорится в заявлении МИД РФ.

По оценкам дипломатов, следует также упомянуть и пагубные последствия действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины и повлекшим катастрофу рейса МН-17. При этом содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Отмечалось также, что взвешенное решение российских властей явилось следствием множества факторов, в том числе, полным игнорированием международными структурами нарушений прав человека на Украине, нарушением Украиной своих обязательств, закрепленных международным правом, а также неспособностью украинской правоохранительной и судебной систем надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты.

Обращение России в ЕСПЧ нацелено, среди прочего, на предоставление Суду всей полноты информации о творимых властями Украины или при их попустительстве бесчинствах, ведущих к многочисленным нарушениям прав человека, гарантированных ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека). Масштаб проблемы с соблюдением прав человека также наглядно иллюстрирует большое число индивидуальных жалоб, поданных в ЕСПЧ, в том числе в связи с событиями на юго-востоке страны.

Российская сторона ожидает беспристрастного и не политизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств, заявили в МИД России.

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