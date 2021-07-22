Минприроды предложило изменить правила охоты в России

Министерство природных ресурсов и экологии подготовило проект приказа изменений в правила охоты. Проект документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, ведомство предлагает ограничить использование отдельных видов оружия. Так, действующие правила запрещают при охоте на некоторых видов животных (зайцев, дикого кролика, белку и других) иcпользовать длинноствольное оружие с нарезным стволом калибром более 5,7 мм. Проект приказа предлагает включить в этот перечень и ондатру, которую до 2021 года можно было добывать только с помощью самоловов.

Еще одно нововведение касается определения зон нагонки и натаски. Ранее их можно было установить в том числе и документами внутрихозяйственного охотустройства. Если новые правила будут утверждены, это можно будет сделать только в документах территориального охотустройства.

Ранее правительство предложило ужесточить правила выдачи охотничьего билета. Так, кандидатов могут обязать изучать требования охотничьего минимума, куда войдут основы биологии диких животных, правила охоты, а также техника безопасности.

Кроме того, желающие получить оружие должны будут иметь заключение об отсутствии медицинских противопоказаний.

Сейчас охотничий билет могут получить совершеннолетние россияне, не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Кроме того, будущие охотники должны ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. После всех этих процедур можно оформить лицензию на оружие.