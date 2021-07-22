Минпросвещения: Второй иностранный язык в школах теперь необязателен

Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), второй иностранный язык теперь не является обязательным для изучения в российских школах. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, здесь такая формулировка", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, в прошлом году в России отказались от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Решение приняли по результатам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом.