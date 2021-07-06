В новых стандартах упор сделан на то, как ребенок сможет применять школьные знания на практике. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Теперь по новым стандартам начнут учить с 1 сентября 2022 года. Год - на то, чтобы досконально изучить все изменения и новшества.

Чем новые стандарты принципиально отличаются от тех, что действуют сейчас? Почему нужно было их менять? Что не устраивало? В тех стандартах, что действуют сейчас - а принимались они в 2010 году, - прописаны только общие, очень размытые формулировки. В новой версии - все очень подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик. Упор сделан на то, как ребенок может применять знания на практике.

Что нового? Например, есть изменения в требованиях к преподаванию иностранных языков. "Российская газета" уже писала о том, что родители недовольны тем, как преподается в школах второй иностранный язык ("Кто тянет за язык", "РГ" N 84 от 20.04.2021). А он, к слову, по действующим пока стандартам в 5-9-х классах - обязательная часть программы. Школа сама определяет объем часов. Обычно это два урока в неделю. Но большинство выпускников школ так и остаются на уровне "читаю-перевожу со словарем".

По данным опроса на сайте "РГ", качеством изучения второго иностранного языка в российских школах недовольны 65,4% родителей. И практически все они считают, что для большинства учеников второй иностранный и вовсе не нужен.

Похоже, родительский "стон" услышан: в новых образовательных стандартах для основной школы написано: "Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей... и при наличии в организации необходимых условий", - эта норма станет правилом с 1 сентября 2022 года.

В 2021 году проблема второго иностранного языка ложится на плечи родителей. По их заявлению администрация школы должна убрать его из расписания

Но что делать тем ребятам, которые пойдут в 5-й класс уже этой осенью? Хочешь не хочешь, а выбирай второй иняз?

- Прием на обучение в первые и пятые классы по образовательным программам начальной и основной школы, разработанным на основе обновленных стандартов, будет осуществляться школами с 1 сентября 2022 года. Но изменение программ, по которым уже ведется обучение, возможно только при согласии родителей обучающихся, - пояснили "РГ" в министерстве просвещения.

Так что делать пятиклашкам в 2021 году? Проблема в этом году полностью ложится на плечи родителей. Получается, именно они должны заявить директору школы: "уберите из расписания второй иностранный язык". И директор обязан будет это сделать.

В целом в обоих документах отмечается: ФГОСы обеспечивают единство образовательного пространства России, вариативность содержания образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения, формирование у обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными технологиями.

О том, почему потребовалось менять образовательные стандарты, "РГ" рассказал ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

- Я бы назвал эти стандарты стандартами компромисса, - говорит Реморенко. - Изменения начали вносить еще в 2015 году - старались описать результаты образования более конкретно.

Родительские претензии к изучению второго иностранного языка, о которых писала "РГ" 20 апреля 2021 года, услышаны: он станет необязательным.

Что это значит? До сих пор в стандартах были прописаны лишь результаты общего свойства. Например, по математике от школьника требовали "владеть основами математических знаний". И никакой конкретики.

- В новом документе появились более подробные и конкретные формулировки, например: нужно знать теорему Пифагора и применять ее при решении математических задач, - отмечает ректор МГПУ.

По словам Реморенко, тогда, в 2015 году, изменения собирались вносить только для русского языка и математики, но стало ясно: конкретизировать нужно требования для всех предметов.

Что интересно? По некоторым дисциплинам, например математике, физике, химии, новые стандарты вводят уровни изучения: базовый и углубленный. А вот, например, историю делить на уровни не стали.

- Кстати, в декабре 2019 года была попытка утвердить еще более жесткие стандарты, где все требования к образовательным результатам расписывались не только по предметам, но и по годам обучения, - вспоминает Игорь Реморенко. - Это вызвало шквал недовольных отзывов в профессиональном сообществе.

Почему? Все просто: при использовании разных методик обучения, учебников возможны разные решения: какие темы изучать в начале, а какие - в конце курса, в каком году "давать" простые дроби, в каком десятичные и так далее.

И эти претензии были услышаны: в новых документах разделения по годам обучения нет. Только требования к результатам обучения за начальную школу (1-4 класс) и основную (5-9 класс) в разрезе всех изучаемых предметов.

Но есть все же кое-что, что не устраивает специалистов и профессионалов.

- Новые ФГОСы наполнены требованиями так называемого "знаниевого" свойства: многое нужно просто заучить наизусть, - поясняет Игорь Реморенко. - Справедливости ради отмечу: раньше таких моментов было еще больше. Так, ребенок должен был в год выучить чуть ли не сорок стихотворений.

Теперь это вполне "подъемная" цифра - 3-4 стихотворения. Вместе с тем, если мы, например, откроем требования по химии, то прочтем: на базовом уровне ученику нужно знать в том числе теорию электролитической диссоциации. Согласитесь, мало кто из нас после школы вспомнит, что это и как применять.

Подобных требований достаточно много. Чуть меньше в математике - там упор сделан на решение задач, больше - в истории: например, нужно знать основные даты, ключевые события и этапы истории России и мира с древности до 1914 года.