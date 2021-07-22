Минск: В МИДе дали оценку литовскому закону в отношении мигрантов

Права конкретных людей, будь то в Беларуси, Ираке или Сирии, на деле абсолютно не волнуют политическое руководство Литвы. Такой вывод сделали в МИД Беларуси, комментируя 22 июля подписание президентом этой прибалтийской республики Гитанасом Науседой неоднозначных поправок к закону "О правовом положении иностранных лиц", сообщает БЕЛТА.

Как уже сообщал накануне "СОЮЗ", эти поправки, предусмотренные законом, лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. Сокращены и сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации.

"Разглагольствования - это одно, а конкретные поступки говорят, к сожалению, совсем о другом", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве. Там напомнили, что буквально на днях все стали свидетелями "бесчеловечного, издевательского отношения литовских пограничников к 26 иракцам, которые, вынужденные искать лучшую долю не по своей вине, пытались получить убежище и приют в благополучной и порядочной, как они думали, европейской стране".

Как отметили в МИД, после такого ужаса поправки к указанному закону уже просто дополняют очевидную картину. "И нет смысла перечислять положения международного права, двусторонних и многосторонних соглашений, да и просто моральных критериев, которые этот закон не нарушает. Таких положений просто нет", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что даже многие литовские юристы, обратили внимание в МИД, высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции Литовской Республики. "Но что мы слышим от руководства Литвы? Да, закон плохой, да, "дырявый", он нарушает права человека. Но нам, дескать, надо послать сигнал странам - донорам беженцев. Действительно, какие уж тут права, когда надо послать какой-то сигнал!", с огорчением отмечают в ведомстве, подчеркивая, что попытки Вильнюса скрыть допущенную тотальную деградацию своей системы пограничной службы "шиты белыми нитками".