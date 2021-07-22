Минздрав дал рекомендации по психологической помощи больным COVID-19

Российский Минздрав подготовил методическую базу по оказанию психолого-психиатрической помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава министерства Михаил Мурашко во время саммита по влиянию пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и системы предоставления услуг в Европейском регионе ВОЗ.

Как отметил Мурашко, была подготовлена "соответствующая методическая база для регионов РФ и распространены материалы по оказанию психолого-психиатрической помощи при COVID-19", анализируется передовой опыт в этой сфере.

Кроме того, как передает РИА Новости со ссылкой на выступление министра, была выявлена прямая связь между частотой просмотра информации о коронавирусе и уровнем ситуативной тревоги. Поэтому ведомство также подготовило рекомендации для СМИ.

Ранее в ВОЗ выразили беспокойство по поводу воздействия пандемии на психику. В организации считают, что психическое здоровье населения всего мира оказалось под угрозой в долгосрочной перспективе, поскольку влияние оказывает не только сама пандемия, но также ее социальные и экономические последствия.