ВОЗ опасается негативного влияния пандемии на психику людей

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса окажет влияние на психическое здоровье населения Земли в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении ВОЗ.

Как пояснил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пандемия потрясла весь мир - более четырех миллионов человек погибли, стабильность оказалась подорвана, некоторые семьи и общины разлучены.

Он отметил, что на психическое здоровье влияет не только беспокойство из-за возможного заражения, карантин и изоляция, но также последствия, связанные с социальной сферой, безработицей и так далее. Эти последствия могут иметь место и в долгосрочной перспективе.

"Психическое здоровье и благополучие должны рассматриваться как фундаментальные права человека", - приводит слова Клюге газета Le Figaro.

Ранее российский врач рассказал, какие последствия могут ждать тех, кто переболел коронавирусом даже в легкой форме.