На роль Бэтгерл выбрана актриса латиноамериканского происхождения

В HBO Max определились с выбором актрисы на главную роль в фильме "Бэтгерл".

Как пишет The Wrap титульную партию исполнит актриса Лесли Грэйс, которую недавно можно было наблюдать в мюзикле "На высоте мечты".

Артистка имеет доминиканские корни и является третьей по счету латиноамериканкой, утвержденной на роль супергероини во вселенной DC, после Саши Калле (Супергерл во "Флэше") и Рейчел Зеглер в сиквеле "Шазама".

Поставит сольную картинку дуэт режиссеров Билал Фалла и Адиль Эль Арби ("Плохие парни навсегда"), а сценарий напишет Кристина Ходсон ("Хищные птицы").

В комиксах псевдоним Бэтгерл носили несколько персонажей, наиболее известная из них - Барбара Гордон - дочь комиссара Гордона, соратника Бэтмена в полиции. На больших экранах Бэтгерл в последний раз появлялась в 1997 году в картине "Бэтмен и Робин" в исполнении Алисии Сильверстоун.

Проект от HBO Max о похождениях защитницы Готэма даты премьеры или даже начала производства пока не имеет.