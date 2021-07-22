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На роль Бэтгерл выбрана актриса латиноамериканского происхождения

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    22.07.2021, 11:51
Текст:   Богдан Бобров

В HBO Max определились с выбором актрисы на главную роль в фильме "Бэтгерл".

Фото: kinopoisk.ru
Опубликован новый кадр из "Дюны" с Полом Атрейдесом

Как пишет The Wrap титульную партию исполнит актриса Лесли Грэйс, которую недавно можно было наблюдать в мюзикле "На высоте мечты".

Артистка имеет доминиканские корни и является третьей по счету латиноамериканкой, утвержденной на роль супергероини во вселенной DC, после Саши Калле (Супергерл во "Флэше") и Рейчел Зеглер в сиквеле "Шазама".

Поставит сольную картинку дуэт режиссеров Билал Фалла и Адиль Эль Арби ("Плохие парни навсегда"), а сценарий напишет Кристина Ходсон ("Хищные птицы").

В комиксах псевдоним Бэтгерл носили несколько персонажей, наиболее известная из них - Барбара Гордон - дочь комиссара Гордона, соратника Бэтмена в полиции. На больших экранах Бэтгерл в последний раз появлялась в 1997 году в картине "Бэтмен и Робин" в исполнении Алисии Сильверстоун.

Проект от HBO Max о похождениях защитницы Готэма даты премьеры или даже начала производства пока не имеет.

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