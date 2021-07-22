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Объявлен актерский состав экранизации "Анны Карениной" от Netflix

Новости
    22.07.2021, 14:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В официальном русском аккаунте Netflix опубликован основной актёрский состав сериала "Анна К" - очередной многосерийной адаптации "Анны Карениной" Льва Толстого.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Как уже сообщалось ранее, главную роль сыграет Светлана Ходченкова. Остальные роли распределились следующим образом: Фёдор Бондарчук - Алексей Каренин, Юлия Александрова - Долли Облонская, Гоша Куценко - Стива Облонский, Юра Борисов - Константин Левин, Дарья Верещагина - Кити Щербацкая, Александр Цыпкин - Сергей Кознышев, Татьяна Догилева - Агафья Михайловна.

Кто сыграет Алексея Вронского, пока не разглашается.

Классический сюжет, напомним, будет перенесён в современную Россию. Каренина станет женой губернатора Санкт-Петербурга, Вронский - наследником алюминиевой империи.

В команду режиссёров "Анны К" вошли Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор. Последний также написал сценарий.

Это будет первый русскоязычный проект Netflix. О дате выхода пока говорить рано, но съёмки уже стартовали.

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