Объявлен актерский состав экранизации "Анны Карениной" от Netflix

В официальном русском аккаунте Netflix опубликован основной актёрский состав сериала "Анна К" - очередной многосерийной адаптации "Анны Карениной" Льва Толстого.

Как уже сообщалось ранее, главную роль сыграет Светлана Ходченкова. Остальные роли распределились следующим образом: Фёдор Бондарчук - Алексей Каренин, Юлия Александрова - Долли Облонская, Гоша Куценко - Стива Облонский, Юра Борисов - Константин Левин, Дарья Верещагина - Кити Щербацкая, Александр Цыпкин - Сергей Кознышев, Татьяна Догилева - Агафья Михайловна.

Кто сыграет Алексея Вронского, пока не разглашается.

Классический сюжет, напомним, будет перенесён в современную Россию. Каренина станет женой губернатора Санкт-Петербурга, Вронский - наследником алюминиевой империи.

В команду режиссёров "Анны К" вошли Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор. Последний также написал сценарий.

Это будет первый русскоязычный проект Netflix. О дате выхода пока говорить рано, но съёмки уже стартовали.