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Рубрика: Экономика

Оптовая цена на электроэнергию в РФ снизилась после рекордного роста

Текст: Евгения Думанская

Оптовая цена электроэнергии "на сутки вперед" в европейской части России и на Урале снизилась на 12,6%, следует их данных "Администратора торговой системы".

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Сейчас стоимость составляет 1 462 рублей за МВт, а накануне в первой ценовой зоне, составляющей 80% потребления по стране, была достигнута рекордная отметка в 1,67 тысячи рублей за Мвт/ч.

Как поясняли эксперты, это связано с плановым ремонтом электростанций, а также рекордными показателями потребления из-за аномальной жары. Так, из-за жары Единая энергосистема (ЕЭС)  уже пять раз прошла летний максимум потребления. При этом в южных регионах побит не только летний, но и зимний максимум.

В Минэнерго ТАСС пояснили, что изменение оптовых цен никак не скажется на тарифах для потребителей, "которые полностью регулируются государством".

Ранее эксперт рассказал россиянам, как снизить расходы на электроэнергии с помощью правильного использования бытовой техники.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго

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