Первый тизер ремейка Dead Space: атмосферно, но с переводом беда

"Мертвый космос" возвращается - теперь официально и уже бесповоротно.

Компания Electronic Arts, в свое время загубившая легендарную серию Dead Space, достала знаменитую хоррор-франшизу из небытия крио-стазиса, отряхнула ее от пыли и явила миру первый тизер ремейка культовой игры.

В ролике аудиторию снова знакомят с главным героем - стариной Айзеком Кларком, инженером, которому сильно не повезло с командировкой на космический корабль USG "Ишимура". На видео он, судя по всему, восстанавливается после столкновения с некроморфом, которого демонстрируют ранее.

Закрытие российского офиса EA неблагоприятно сказалось на качестве перевода уже на старте промо-кампании - в трейлере на стене мелькает надпись "Сut off their limbs" - инструкция для борьбы с местными монстрами: эффективно побеждать их можно только отрезая конечности. Но переводчики-аутсорсеры, скорее всего, в Dead Space не играли, поэтому в субтитрах указали на великом и могучем пусть и более эпатажное, но в корне неверное "Порви их на части".

Фото: Скриншот тизера на YouTube

За разработку новой версии survival-хоррора отвечает Motive Studios, воссоздают проект с нуля на движке Frostbite, целевыми платформами называются PS5, Xbox Series и ПК, дата релиза пока держится в секрете.

Напомним, что сейчас Глен Скофилд - "отец" оригинальной Dead Space - занят тем, что вовсю трудится над игрой The Callisto Protocol, которую хочет сделать самой страшной в истории. Поэтому, возможно, что в скором времени геймерское сообщество, словно Кот Матроскин, станет в два раза счастливее, получив конкуренцию в жанре, давно пребывающем в стагнации.