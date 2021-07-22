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22.07.2021 14:27
Рубрика: Легковые авто

Почему в авто нельзя оставлять шампанское: урок ценой в 3 тысячи долларов

Текст: Андрей Полухин

Британская автолюбительница Джессика Маккенс получила хороший урок на тему, почему в машине нельзя оставлять бутылку шампанского. Особенно летом, когда салон автомобиля нагревается до немыслимых температур.

Фото: Istock
Эксперимент: какие машины меньше нагреваются в жару

Забытая Джессикой бутылка просекко буквально взорвалась на жаре и нанесла Seat Leon девушки ущерб ни много ни мало в 3 тысячи долларов. По крайней мере о такой сумме говорится в ролике, который размещен в ее аккаунте в соцсети TikTok. Якобы столько владелица должна заплатить за химчистку и ремонт салона. В нем теперь пропитались игристым многие мягкие поверхности, а мелкие стекла, в которые мгновенно превратилась бутылка, изрезали потолок.

Причина проста. Как пишет Quto, бутылки шампанского, даже самого фирменного, стали более хрупкими. И под давлением от 4,8 до 6,2 бара удержать газ не в состоянии.

И даже если сумма ущерба завышена ради успеха в TikTok, очевидно, что урок того стоил. Сама Джессика Маккенс уже назвала забытый ей напиток самым дорогим в ее жизни.