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22.07.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Подросток утопил родительский Infiniti в бассейне

Текст: Михаил Азнавуров

В американском городе Лейквуд (штат Колорадо) подросток не справился с управлением и въехал на машине прямо в бассейн, расположенный во дворе частного дома.

Фото: Istock
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После непродолжительного плавания черный Infiniti G37 пошел ко дну. Водитель и пассажир, не получившие в момент аварии каких-либо травм, к счастью, сумели покинуть "терпящее бедствие судно".

Местные полицейские выложили в своем Twitter фотографии с места происшествия, сопроводив их весьма ехидным комментарием:

"Чувак, сегодня такая жара - отличный день, чтобы нырнуть в бассейн. Спасибо спасателям за последующую работу, эвакуаторщикам за вытаскивание машины из указанного бассейна, и всему хорошему в этом мире за то, что никто не пострадал". Чуть позже полицейские также опубликовали видео, показывающее процесс извлечения машины из бассейна - чтобы зацепить ее тросом, к операции пришлось привлечь дайверов.

По предварительным данным, все произошло из-за того, что подросток за рулем перепутал передачи. Полиция сообщает, что он был совсем начинающим водителем. Тем не менее, парню предъявили обвинение в опасном вождении.

#Infiniti