Помогавшим США жителям Афганистана выдали 2,5 тысячи американских виз

Соединенные Штаты выдали уже 2,5 тысячи специальных иммиграционных виз жителям Афганистана, помогавшим американцам бороться с террористами в республике. В госдепе США пообещали "ускорить этот процесс".

Ранее сообщалось, что до конца июля Афганистан покинут те, кто "работал бок о бок с американскими силами, в том числе как переводчики". Этим людям может грозить опасность в случае, если они останутся на территории республики, заявили в Белом доме. Эвакуированных временно разместят на военной базе Форт-Ли в штате Вирджиния.

Получить американские визы надеются почти 53 тысячи афганцев. Такую цифру называют западные СМИ. Правозащитники и законодатели призвали Белый дом отправить беженцев на остров Гуам, сообщает ТАСС.