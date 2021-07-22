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Рубрика: В мире

Помогавшим США жителям Афганистана выдали 2,5 тысячи американских виз

Соединенные Штаты выдали уже 2,5 тысячи специальных иммиграционных виз жителям Афганистана, помогавшим американцам бороться с террористами в республике. В госдепе США пообещали "ускорить этот процесс".

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Ранее сообщалось, что до конца июля Афганистан покинут те, кто "работал бок о бок с американскими силами, в том числе как переводчики". Этим людям может грозить опасность в случае, если они останутся на территории республики, заявили в Белом доме. Эвакуированных временно разместят на военной базе Форт-Ли в штате Вирджиния.

Получить американские визы надеются почти 53 тысячи афганцев. Такую цифру называют западные СМИ. Правозащитники и законодатели призвали Белый дом отправить беженцев на остров Гуам, сообщает ТАСС.

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