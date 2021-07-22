Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Владимир Путин в четверг, 22 июля, по телефону обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном развитие ситуации в Афганистане.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью в Душанбе саммиту ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Напомним, президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию американских ВС в Афганистане и планах вывести войска. После этого ситуация в регионе резко обострилась.