Новости

Подписано соглашение на поставку 19 самолетов Ил-114-300 15:36
В РФ зарегистрировали систему, выявляющую штаммы от "альфы" до "дельты" 15:25
"Температурные выбоины" ждут москвичей в ближайшие дни 15:21
Sony неожиданно обновила PlayStation 5 15:18
Цена на бензин Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну 15:13
Сбившая на переходе троих детей москвичка обжаловала свой арест 15:09
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% 15:05
Москвичам предложили придумать название нового речного трамвайчика 15:05
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае 15:04
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову окончательное обвинение 14:54
На ВДНХ начинается Международный фестиваль искусств "Вдохновение" 14:49
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи 14:46
Visa купит финтех-платформу Currencycloud 14:31
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне 14:24
Песков назвал актуальными учения по проверке устойчивости Рунета 14:24
Объявлен актерский состав экранизации "Анны Карениной" от Netflix 14:20
Кремль не видит проблемы с открытостью данных по пандемии в России 14:15
"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой 14:05
В МИД нет иллюзий по ослаблению давления на Россию перед выборами 14:02
Жители Северо-Запада России возглавили рейтинг любителей фастфуда 13:56
Суд в Москве оштрафовал на 6 млн Facebook и на 11 млн рублей Telegram 13:37
ЦИК: Число пытающихся влиять на выборы иноагентов за 5 лет выросло в 2,7 раза 13:37
В РФ предложили ужесточить наказание за разговоры по телефону за рулем 13:35
В Ставрополе назвали имя впавшего в кому фигуранта "дела Сафонова" 13:34
В Казани у моряка торгового флота со счетов украли 20 миллионов рублей 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

Сбившая на переходе троих детей москвичка обжаловала свой арест

Текст: Александр Степанов

Обвиняемая в совершении ДТП с участием троих детей Валерия Башкирова, подала жалобу на свой арест. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда, Башкирова подала жалобу на решение суда.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
В РФ предложили ужесточить наказание за разговоры по телефону за рулем

В понедельник, 19 июля, суд изменил Башкировой меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Был установлен срок ареста до 16 сентября. Башкировой предъявили обвинение по статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, Башкирова за рулем Mazda, не сбавляя скорости на пешеходном переходе, на Западе Москвы наехала на семью с тремя малолетними детьми, один из которых был в коляске. В результате наезда погибли двое детей.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма"
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров
СК показал роскошный особняк главы ГИБДД Ставрополья