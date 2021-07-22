Сбившая на переходе троих детей москвичка обжаловала свой арест

Обвиняемая в совершении ДТП с участием троих детей Валерия Башкирова, подала жалобу на свой арест. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда, Башкирова подала жалобу на решение суда.

В понедельник, 19 июля, суд изменил Башкировой меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Был установлен срок ареста до 16 сентября. Башкировой предъявили обвинение по статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, Башкирова за рулем Mazda, не сбавляя скорости на пешеходном переходе, на Западе Москвы наехала на семью с тремя малолетними детьми, один из которых был в коляске. В результате наезда погибли двое детей.