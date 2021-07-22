Губернатор Сахалинской области настоял на отставке мэра Углегорска

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время встречи с жителями Углегорска предложил уйти в отставку главе городского округа Сергею Дорощуку.

"Работу главы муниципалитета жители оценивают неудовлетворительно. Предложил мэру уйти в отставку. Главная причина - плохая коммуникация с населением. Власть должна слышать людей. И если кто-то не слышит, то услышат меня", - сообщил Валерий Лимаренко в четверг в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что после этого разговора Дорощук принял для себя решение уйти в отставку.

По словам Лимаренко, работа местных властей с населением в Углегорском городском округе ведется очень плохо, поэтому возникают домыслы. В данном случае речь идет об информировании местных жителей о ликвидации последствий схода селя, перегородившего реку.

Напомним, в ночь на 10 июля возле склада временного хранения Солнцевского угольного разреза в долину реки Желтая сошла порода. Обошлось без пострадавших. Руководство разреза приступило к аварийно-восстановительным работам. Причины произошедшего устанавливает специально созданная комиссия.

Ранее сотрудники местного издания "Углегорские новости" пожаловались на административное давление со стороны мэра и руководства горнорудной компании. Журналисты заявили, что была совершена попытка не допустить распространение информации о загрязнении, которое случилось по вине "Восточной горнорудной компании".

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в связи с воспрепятствованием работы СМИ направил обращение в СК, передает РИА Новости.