На Сахалине выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии

В нескольких районах Сахалинской области из-за сильного задымления превышена концентрация вредных веществ в воздухе. Дым пришел островной регион из Якутии, где продолжают бороться с лесными пожарами.

Как сообщили ТАСС в Минэкологии Сахалинской области, наиболее сложная ситуация сейчас в северной и центральной части Сахалина. Жители уже четыре дня страдают от дыма, который окутал остров, и запаха гари. Людям рекомендуют меньше находиться на улице, в детских садах сократили время прогулок.

Обстановка осложняется сухой, безветренной и жаркой погодой. Но синоптики рассчитывают, что вскоре пройдут дожди и дым спадет.

Стоит отметить, что Сахалинская область не относится к числу пожароопасных регионов страны. Однако от задымлений его жители тоже страдают, его приносит из соседнего Хабаровского края, а также других регионов Дальнего Востока и Сибири.