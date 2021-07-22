В Бурятии откроют кинотеатры для вакцинированных посетителей

Власти Бурятии решили смягчить ограничения, введенные в республике из-за роста числа заболевших коронавирусом.

В четверг на заседании оперштаба было объявлено о возобновлении работы театров и кинозалов. Однако посещать их смогут только те, кто прошел вакцинацию от COVID-19 и имеет прививочный сертификат с QR-кодом. При этом в зале должно быть занято не более половины кресел.

Также в регионе заработают досуговые центры и музеи, но с ограничениями. Экскурсии будут проводить лишь для 20 человек и при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер.

До 8 августа остаются закрытыми концертные площадки, компьютерные и спортивные клубы, детские игровые комнаты, а также аттракционы в парках. Фудкортам в торговых центрах разрешено обслуживать посетителей навынос. Дети до 14 лет могут выходить на улицу только вместе со взрослыми. Режим самоизоляции для людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин продлен до конца августа.

Все жители республики по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.