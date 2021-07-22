Истязавшую детей жительницу Бурятии взяли под стражу

Жительница Бурятии, которую обвиняют в истязании приемных детей, заключена под стражу.

По версии следствия, 13 июля 39-летняя женщина ударила ножом по руке восьмилетней падчерицы, когда не смогла найти в доме градусник. Мачеха не сумела остановить кровь самостоятельно и отвезла девочку в больницу. Врачи диагностировали перелом фаланги пальца, кроме того, при осмотре обнаружили на теле ребенка кровоподтеки и ссадины.

СК считает, что женщина издевалась и над шестилетней сестрой пострадавшей. В наказание за провинность подозреваемая заставляла ее держать ладони над зажженной зажигалкой.

"Потерпевшие дети изъяты из семьи опекуна и помещены в социально-реабилитационный центр", - уточнили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.