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22.07.2021 11:29
Рубрика: Происшествия

Истязавшую детей жительницу Бурятии взяли под стражу

Текст: Юлия Гарднер

Жительница Бурятии, которую обвиняют в истязании приемных детей, заключена под стражу.

В ЕАО пьяная женщина попыталась передать ребенка через балкон

По версии следствия, 13 июля 39-летняя женщина ударила ножом по руке восьмилетней падчерицы, когда не смогла найти в доме градусник. Мачеха не сумела остановить кровь самостоятельно и отвезла девочку в больницу. Врачи диагностировали перелом фаланги пальца, кроме того, при осмотре обнаружили на теле ребенка кровоподтеки и ссадины.

СК считает, что женщина издевалась и над шестилетней сестрой пострадавшей. В наказание за провинность подозреваемая заставляла ее держать ладони над зажженной зажигалкой.

"Потерпевшие дети изъяты из семьи опекуна и помещены в социально-реабилитационный центр", - уточнили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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