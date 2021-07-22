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22.07.2021 11:05

Максим Клочай: "МАКС-2021 покажет общий вектор развития авиастроения"

Текст: Мария Волкова
С предприятиями авиастроительной отрасли ПАО "Русполимет" сотрудничает на протяжении многих десятилетий. Участие в профильной выставке - международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском - стало логичным продолжением этого сотрудничества. О новинках производства, импортозамещении и перспективных проектах авиастроения в интервью "РГ" рассказал генеральный директор ПАО "Русполимет" Максим Клочай.
Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет" Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"

Максим Викторович, в этом году ПАО "Русполимет" отмечает свой юбилей, 155 лет. Вы сотрудничаете с предприятиями различных отраслей промышленности. Сколько лет ваши производства взаимодействуют с авиастроением? И каких результатов удалось добиться за это время?

Максим Клочай: Наше сотрудничество с предприятиями авиастроительной промышленности началось в 50-е годы прошлого века. Тогда предприятие называлось "Кулебакский металлургический завод" и подчинялось министерству авиационной промышленности СССР. Эта отрасль является ключевой для нас вот уже более 70 лет. Все заказчики нашей продукции, которые были в советское время, остаются и сейчас. Это крупнейшие авиастроители нашей страны. Но если тогда мы занимались поставками кольцевых заготовок, то сейчас это готовые кольцевые изделия, максимально приближенные под сборку.

Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
Нижегородские предприятия презентовали свою продукцию на МАКС-2021

Мы активно наращиваем взаимодействие и с зарубежными партнерами. В их числе - производители из Канады, США, Южной Кореи. Они получают нашу продукцию и сразу используют ее в двигателестроении, никакой дополнительной обработки уже не требуется.

Что для ПАО "Русполимет" означает участие в авиасалоне "МАКС" в этом году? Какую продукцию вы презентуете? На стенде представлены изделия под общим грифом "Новинка", расскажите о них поподробнее?

Максим Клочай: Участие в международном авиакосмическом салоне в этом году особенно важно для нас. 2020 год по понятным причинам был достаточно скудным на выставочную деятельность, переговоры с клиентами. В то же время мы запустили новые производства, которые нужно презентовать. Показать, чего мы достигли и куда двигаемся.

На стенде "Русполимета" представлены новые изделия из порошковых металлов для абсолютно разных отраслей - авиакосмической, атомного машиностроения, судостроения и других. В этом направлении производства мы видим большой потенциал и перспективы. Еще несколько лет назад металлические порошки российские производители закупали за рубежом. Изделия из них обладают уникальными характеристиками - повышенной износостойкостью, большим ресурсом, меньшим количеством возможных дефектов. При этом производить их быстрее и дешевле, чем при использовании традиционных технологий. С этой продукцией мы уже успешно вышли на европейский рынок.

Сама по себе порошковая металлургия для нашего предприятия не нова: в середине 80-х годов у нас появился первый газостат. Но сами порошки закупались за рубежом. В сентябре 2019 года мы запустили собственное производство - это дочернее предприятие ООО "Гранком" - теперь у нас есть полный цикл выпуска металлических порошков и изделий из них. Сейчас на предприятии работает два модернизированных газостата, в перспективе планируем установку еще нескольких, уже разработана документация на их производство.

Металлические порошки активно используются в аддитивных технологиях. Сейчас у нас на предприятии монтируется 3D-принтер для выпуска готовых деталей, экспериментальные образцы продукции уже есть. В ближайшее время производство будет запущено.

Как новая номенклатура будет применяться в авиастроительной отрасли? У "Русполимета" есть целый ряд совместных проектов с авиапроизводителями. Какие еще перспективные наработки, совместные проекты вы планируете реализовать в ближайшем будущем?

Максим Клочай: Изделия из порошковых металлов активно применяются в производстве двигателей. Но перед отечественными компаниями стоит задача увеличения объемов этих изделий. Поэтому мы тесно сотрудничаем с корпорацией "ОДК" по свежей линейке двигателей ПД-14 и ПД-8, в комплектацию которых входят наши кольцевые заготовки, следим за новыми требованиями к производителям компонентов. Участвуем и в перспективном проекте ПД-35. Быть причастными к успехам отечественного авиастроения - особая радость и повод для гордости.

Вы упомянули ООО "Гранком", вашу дочернюю компанию, продукция которой представлена на "МАКС-2021". Второе ваше предприятие - ООО "Завод вакуумной металлургии" ("ЗВМ"), выпускающее титановые сплавы - также представлено на авиасалоне. Почему были выбраны именно эти два производства, в чем суть их кооперации?

Максим Клочай: С титаном, как и с порошковыми металлами, мы работаем очень давно. Но раньше приходилось покупать заготовки и делать из них изделия. Сейчас удалось уйти от сырьевой зависимости, построив собственные производства. Теперь наш "ЗВМ" может выпускать титан и его сплавы по всем возможным технологическим схемам. При этом качество продукции находится на высочайшем уровне, она сертифицирована для ключевых отраслей промышленности. Несмотря на то, что это классическое импортозамещение, у нас уже начались и поставки на экспорт. Продукция "Гранком" и "ЗВМ" ориентирована, в том числе, на авиакосмическую отрасль, оба производства имеют большие перспективы, поэтому мы решили продемонстрировать их в рамках "МАКС-2021".

Каких результатов вы ожидаете от участия в авиасалоне "МАКС" в этом году?

Максим Клочай: Самое главное - продуктивно пообщаться с нашими традиционными заказчиками, выстроить планы на будущее. Обговорить конкретные заказы на 2022-2023 годы. Понять, куда движутся наши партнеры, чтобы выстроить вектор развития в этом же направлении.

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