В Чувашии начали применять гипертермию для лечения онкологии

В республиканском онкологическом диспансере Чувашии начали применять гипертермию.

Данный метод связан с применением высокой температуры для повышения комбинированной или комплексной терапии пациентов. Используется он и при злокачественных, и при доброкачественных новообразований.

В онкологической практике, как сообщили специалисты, гипертермию проводят при температурах 41-45 градусов для улучшения результатов лучевой и химиотерапии. Механизм действия заключается в торможении восстановления клеток опухоли от повреждений, полученных после лучевой терапии.

У неонкологических больных гипертермия проводится в умеренном режиме - 39-40 градусов в течение 15-40 минут. Лечебный эффект связан с улучшением кровотока, обмена веществ в тканях, увеличением концентрации лекарственных препаратов в "больном" очаге и повышением местного иммунитета.

Во многих случаях метод оказывает лечебный эффект и без дополнительного применения лекарственных препаратов.

Нагревание производится с помощью специальных аппаратов, которые генерируют электромагнитные излучения различных диапазонов. Республиканский диспансер оснащен аппаратом для локальной гипертермии пациентов с раком простаты, прямой кишки, шейки матки, саркоме мягких тканей, а также при рецидиве опухоли.

- Гипертермический метод является важным вариантом лечения для многих заболеваний на сегодняшний день. Существуют исследования, показывающие, что гипертермия повышает эффективность лучевой терапии. Таким образом, гипертермия является дополнительным методом лечения раковых заболеваний, - рассказала заведующая отделением радиотерапии Аида Свеклова.

Как пояснили в минздраве республики, освоение новых методик осуществляется в рамках входящей в национальный проект "Здравоохранение" региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Ее целью является снижение смертности от новообразований до 146,8 случая на 100 тысяч населения. Достичь таких показателей возможно с помощью раннего выявления и применения различных методик, позволяющих более прицельно действовать в самых сложных случаях.

Напомним, ранее стало известно о внедрении малоинвазивной технологии проведения операций по удалению онкологических опухолей. Этот метод способствует раннему восстановлению пациентов и снижению болевого синдрома в послеоперационный период.