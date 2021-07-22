В Омске экстренно сел вертолет Ми-8, выполнявший санитарный рейс

Вынужденную посадку в аэропорту Омск-Центральный совершил вертолет Ми-8, летевший санитарным рейсом. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, воздушное судно экстренно приземлилось около 13 часов по местному времени.

Вертолет вылетел из омского аэропорта и должен был отправиться в рабочий поселок Тевриз на севере региона. Однако системы безопасности оповестили экипаж об отказе систем пилотирования. Командир принял решение вернуться на точку вылета.

На борту находились три члена экипажа и два медицинских работника. Никто из них не пострадал, посадка прошла благополучно.

Омская транспортная прокуратура начала по данному факту проверку о соблюдении законодательства о безопасности полетов.