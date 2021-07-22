СК: Пойманные на Ставрополье экстремисты входили в готовящую теракт ячейку

Задержанные на территории Ставропольского края участники запрещенного религиозного объединения входили в ту же экстремистскую ячейку, что и задержанные в апреле за подготовку теракта в Кисловодске. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в ближайшее время их планируют заключить под стражу.

- 21-22 июля 2021 года в результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, во взаимодействии с подразделениями центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержаны еще семь участников запрещенного религиозного объединения из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, - говорится в сообщении СК.

Ведомство также озвучило имена задержанных, это Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов. Следствие уже подало ходатайство об их аресте.

Раскрыть членов группы удалось во время расследования уголовного дела против еще 17 человек, которых задержали на Ставрополье в начале апреля. Тогда сообщалось, что двое экстремистов готовили теракт в здании ОВД Кисловодска, они уже собрали самодельное взрывное устройство и полностью спланировали преступление. Их удалось остановить совместными действиями ФСБ России, УФСБ Ставропольского края и ГУ МВД региона.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 14 членов экстремистской организации. Против них заведены уголовные дела по тяжелым статьям: "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору" и другие. Следователи считают, что экстремистскую ячейку в Кисловодске в 2017 году создал Тимурлан Гогуев, который также арестован.