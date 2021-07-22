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22.07.2021 21:44
Рубрика: Общество

ФМБА направит в Ялту отряд медиков для лечения больных COVID-19

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ФМБА Фото: Пресс-служба ФМБА
Фото: Пресс-служба ФМБА

Федеральное медико-биологическое агентство России направит в Крым сводный медицинский отряд для усиления кадрового состава ковидного госпиталя филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА в республике. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В Ялте заявили об угрозе нехватки коек для пациентов с COVID-19

Отряд приступит к работе в Ялте 2 августа. В его состав войдут специалисты окружных центров агентства: анестезиологи-реаниматологи, сестры-анестезистки, врачи-специалисты и средний медицинский персонал. Часть из них привлекут к развертыванию дополнительного коечного фонда для приема пациентов с COVID-19 и подозрениями на него. Так, в хирургическом корпусе после введения в эксплуатацию новой кислородной станции планируется поэтапно развернуть до 70 коек при 215 имеющихся.

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, минувшей весной сводный медотряд агентства провел масштабную диспансеризацию жителей южного берега Крыма.

- Мы готовы оказать всю необходимую помощь, - заверила она.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что обратилась к главе ФНБА с просьбой увеличить в городе коечный фонд из-за наплыва в стационары больных COVID-19. Ежедневно в городе курорте сейчас выявляется 60-80 заболевших коронавирусом. А среди госпитализированных все больше пациентов средней тяжести и "тяжелых".

В регионах Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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