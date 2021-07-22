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22.07.2021 09:57
Рубрика: Общество

В Ялте заявили об угрозе нехватки коек для пациентов с COVID-19

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Власти Ялты направили руководителю Федерального медико-биологического агентства Веронике Скворцовой письмо с просьбой увеличить в городе коечный фонд из-за наплыва в стационары больных COVID-19. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Фото: REUTERS
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С этой недели местная инфекционная больница, где из-за наплыва больных наблюдаются очереди открыла еще один приемный покой - в соседнем здании. Благодаря этому, насколько возможно, удалось рассредоточить пациентов.

Помимо разворачивания новых коек, Павленко также попросила главу ФМБА командировать в Ялту медиков. По ее словам, в городе растет число "тяжелых" и "средних", так же, как это было минувшей зимой, когда при поддержке Минобороны РФ в Ялте открыли военный госпиталь. В связи с этим и возникла необходимость в дополнительных местах в ковидном госпитале (для "тяжелых" больных) и в инфекционном отделении (для "средних").

Накануне на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции мэр Ялты заявила, что в городе каждые сутки фиксируют от 60 до 80 новых случаев COVID-19.

На том же заседании глава Крыма Сергей Аксенов допустил закрытие Крыма, несмотря на курортный сезон, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республики перевалит за катастрофическую отметку.

За 21 июля в Республике Крым зарегистрирован 391 случай коронавируса. В том числе 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай - завозной из-за рубежа.

В регионах Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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