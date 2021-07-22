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21.07.2021 19:53
Рубрика: Общество

Крым могут закрыть для туристов при ухудшении эпидситуации

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Вчера глава Республики Крым Сергей Аксенов допустил "закрытие" полуострова, если ситуация с распространением коронавируса в регионе превысит катастрофическую отметку. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции. В последние дни в республике фиксируется более 400 случаев COVID-19 в сутки, а в ковидных стационарах осталось всего около 10 процентов свободных мест.

По словам руководителя региона, социсследования говорят о расколе общественного мнения в оценках ситуации с коронавирусом. Половина крымчан поддерживает ужесточение ограничительных мер вплоть до локдауна. Другая половина, напротив, выступает за продолжение работы предприятий в условиях ограничений. Напомним, 22 июня в Крыму из-за резкого роста заболеваемости ковидом продлили действовавшие антиковидные ограничения, а некоторые из них ужесточили. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме доставки и обслуживания навынос, а также проведение развлекательных мероприятий.

Фото: Пресс-служба Черноморского казачьего войска
В транспорте Крыма начались спецрейды для выявления пассажиров без масок

- Можно закрыть все и никому ничего не объяснять, - заявил глава республики. - Ситуация на грани. Нам надо искать компромиссы, которые в первую очередь позволят не терять людей. В приоритете - жизнь и здоровье граждан. Баланс найти очень сложно. Прошу всех помнить об этом, в том числе и предпринимателей, чтобы не возобладала точка зрения о необходимости закрытия турсезона. Пока таких решений нет, нет и планов. Но если ситуация перевалит за катастрофическую отметку - придется закрывать.

При этом Аксенов призвал крымчан и гостей республики соблюдать меры предосторожности.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, 56 процентов всех заболевших коронавирусом приходится на пять муниципалитетов - Ялту, Феодосию, Судак, Симферополь и Алушту, Местные жители и гости региона игнорируют масочный режим.

За минувшую неделю в Крыму выявили 2767 пациентов с COVID-19, при этом 54 человека с подтвержденным диагнозом скончались

- За сутки в городе фиксируется от 60 до 80 новых случаев заболевания COVID-19, - констатирует глава администрации Ялты Янина Павленко. - И вопросы к целому ряду предпринимателей - это танцы, кальян, работа в ночное время. Из 40 предприятий, на которых прошли проверки, фактически половина работала с нарушениями!

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Крыму будут закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения

Глава РК Сергей Аксенов поручил руководителю регионального минэкономразвития Дмитрию Шеряко координировать действия для принудительного закрытия предприятий, игнорирующих соблюдение антиковидных мер. Порядок будет таким: после фиксации нарушения в трехдневный срок в суд будет направлен иск о закрытии предприятия на 90 дней. Также нарушителей лишат дополнительных мер поддержки бизнеса, если такие будут приняты государством.

- Не продлевать им договоры аренды! Срезать все, что только можно! Предлагаю самых отмороженных наказывать публично. Мы предъявляем им обвинение в разрушении системы здравоохранения, - добавил Сергей Аксенов.

В регионах Общество Здоровье Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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