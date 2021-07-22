Видео: Возле берега Черного моря в Сочи прошел смерч

В акватории Черного моря на территории Сочи буквально в нескольких метрах от пляжа зафиксирован смерч. Очевидцы сняли на видео смерчевую воронку из окна верхнего этажа дома напротив цирка.

Как рассказал "РГ" заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник, в этом нет ничего удивительного, ведь сейчас смерчевой период.

- Смерч возник из-за контраста температур - холода сверху и тепла снизу, - отметил Колесник. - К счастью, вихрь не был такой силы, чтобы достигнуть поверхности суши, он разрушился прямо над морем.

По мнению экспертов, чаще всего на юге России такое явление наблюдается в августе, но встречается и в июле.

Ранее "РГ" сообщала, что в Сочи прогнозируют смерчи и ливни с грозами и градом. На курорте сильный дождь начался этой ночью и продолжался утром. Сейчас выглянуло солнце. Осадки возможны в ближайшие двое суток.