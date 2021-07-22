Новости

"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой 14:05
Генри Кавилла сватают в Киновселенную Marvel 13:49
Тизер: "Черная вдова" в виде конструктора Lego 13:31
Умерла одна из первых красавиц греческого кино Гели Мавропулу 13:23
Эмилия Кларк: Студия Marvel установила слежку за мной 13:18

Заболевшая COVID дочь Заворотнюк рассказала об ухудшении состояния

Новости
    22.07.2021, 12:59
Текст:   Олег Усков

Анна Заворотнюк, заразившаяся со своим молодым человеком коронавирусом на отдыхе в Ялте, и ушедшая с ним в изоляцию, рассказала в сторис о новых симптомах недуга.

По словам дочери тяжело больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у нее появилась заложенность в ушах и девушка окончательно перестала чувствовать запахи и вкусы.

"Говорят, что у нового штамма есть такой симптом. В общем, действительно болезнь крайне неприятная", - написала блогерша, призвав юзеров беречь себя.

Ранее Анна опубликовала в Instagram большой и откровенный пост, в котором рассказала о своих проблемах и с психическим здоровьем - депрессии и панических атаках. Анна принимала для борьбы с данными проявлениями сильнодействующие снадобья, чем сделала только хуже.

Новости

Умерла секс-символ 50-х, французская актриса Франсуаза Арнуль 13:12
Вышел русский трейлер "Мартина Идена" по Джеку Лондону 13:06
Умерла актриса Венета Зюмбюлева 12:55
Вышел новый трейлер хоррора Бломкампа про техно-экзорцизм "Демоник" 12:49
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 21.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
Появились фото со съемок сериала по игре The Last of Us 20.07.2021
⧣ происшествия
Фото: youtube.com/ TASRTV
Певец, актер и комик Милан Ласика умер на сцене своего театра 12:02
Съемки приквела "Игры престолов" остановлены из-за коронавируса 20.07.2021
Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом 19.07.2021
⧣ коронавирус
Фото: instagram.com/ mrrpmurphy
Съемки "Американской истории ужасов" остановлены из-за коронавируса 21.07.2021
В Сети появились красивые постеры "Дюны" 20.07.2021
Кинотеатры поссорились с Disney из-за "Черной вдовы" 19.07.2021