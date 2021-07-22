Заболевшая COVID дочь Заворотнюк рассказала об ухудшении состояния

Анна Заворотнюк, заразившаяся со своим молодым человеком коронавирусом на отдыхе в Ялте, и ушедшая с ним в изоляцию, рассказала в сторис о новых симптомах недуга.

По словам дочери тяжело больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у нее появилась заложенность в ушах и девушка окончательно перестала чувствовать запахи и вкусы.

"Говорят, что у нового штамма есть такой симптом. В общем, действительно болезнь крайне неприятная", - написала блогерша, призвав юзеров беречь себя.

Ранее Анна опубликовала в Instagram большой и откровенный пост, в котором рассказала о своих проблемах и с психическим здоровьем - депрессии и панических атаках. Анна принимала для борьбы с данными проявлениями сильнодействующие снадобья, чем сделала только хуже.