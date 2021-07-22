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22.07.2021 17:09
Рубрика: Происшествия

Глава Пенсионного фонда Челябинской области задержан по делу о взятке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Руководитель отделения Пенсионного фонда по Челябинской области задержан по делу о взятке вслед за его заместителем. Об этом "РГ" сообщили в следственном управлении СК региона.

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- Руководитель регионального отделения Пенсионного фонда подозревается в получении взятки в особо крупном размере, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По данным следствия, он получил деньги от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений учреждения.

Как уже сообщала "РГ", ранее по этому же делу уголовному делу был задержан заместитель управляющего Пенсионным фондом, курирующий всю хозяйственную деятельность регионального отделения. 12 июля его взяли с поличным при получении от представителя частной охранной фирмы трех миллионов рублей. По всей видимости, задержанный дал показания, что действовал не один, а от имени и по поручению своего руководителя.

Следствием решается решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и предъявлении обвинения, отметили в СК.

Стоит отметить, что задержанный бессменно руководит челябинским отделением Пенсионного фонда более 15 лет. Никаких скандалов с ним на этом посту ранее связано не было. На работу в госучреждение он перешел из Законодательного собрания области, где занимал должность заместителя председателя комитета по промышленной политике. Ранее он возглавлял одно из металлургических предприятий Челябинска.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией

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