Распоряжение губернатора Свердловской области от 22 июля 2021 года № 100-РГ "О введении для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации"

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №. 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и от 21.05.2007 № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области", постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП "О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций":

1. Отнести неблагоприятные агрометеорологические явления, возникшие на территории Свердловской области, вызванные атмосферной и почвенной засухами, суховеями, отсутствием осадков, к чрезвычайной ситуации регионального характера.

2. Ввести с 22 июля 2021 года режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Свердловская областная подсистема РСЧС), непосредственно подчиненных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - Главное управление МЧС России по Свердловской области) и территориальным звеньям Свердловской областной подсистемы РСЧС, функционирующим на территориях Артемовского городского округа, Артинского городского округа, Асбестовского городского округа, Ачитского городского округа, Байкаловского муниципального района Свердловской области, Белоярского городского округа, Бисертского городского округа, Верхнесалдинского городского округа, Волчанского городского округа, Горноуральского городского округа, городского округа Богданович, городского округа Верхняя Пышма, городского округа Верхотурский, городского округа Заречный, городского округа Краснотурьинск, городского округа Красноуфимск Свердловской области, городского округа Нижняя Салда, городского округа Первоуральск, городского округа Ревда, городского округа Сухой Лог, Ирбитского муниципального образования, Каменского городского округа, Камышловского городского округа Свердловской области, Кушвинского городского округа, Муниципального образования Алапаевское, Невьянского городского округа, Нижнесергинского муниципального района Свердловской области, Новоуральского городского округа Свердловской области, Полевского городского округа, Пышминского городского округа, Режевского городского округа, Серовского городского округа, Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, Сысертского городского округа, Тавдинского городского округа, Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа, Туринского городского округа и Шалинского городского округа (далее - территориальные звенья Свердловской областной подсистемы РСЧС).

3. Установить для Свердловской областной подсистемы РСЧС, Главного управления МЧС России по Свердловской области и территориальных звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию регионального характера.

4. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера определить Министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Бахтерева.

5. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера - Министру агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Бахтереву:

1) провести оценку ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации регионального характера;

2) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, и руководителями сельскохозяйственных товаропроизводителей разработать план мероприятий по минимизации последствий чрезвычайной ситуации регионального характера;

3) подготовить пакет документов, подтверждающих гибель сельскохозяйственных культур, в соответствии с Порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.03.2015 № 113

"Об утверждении Порядка осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера";

4) в случае определения суммы ущерба, превышающей 1,2 млрд, рублей, подготовить обращение в Правительство Российской Федерации об оказании помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального характера.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова.

7. Настоящее распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







