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22.07.2021 14:46
Рубрика: Экономика

В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале с сегодняшнего дня вводится ЧС из-за засушливой погоды.

Фото: iStock
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Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Такое решение он принял после поездки в поля Белоярского района и разговора с фермерами. По словам аграриев, урожай гибнет.

ЧС объявлена почти в четырех десятках муниципалитетов и городских округов - от Серовского до Сысертского.

К властям обратились главы муниципалитетов и руководители более 200 сельхозпредприятий. Они оценили общую сумму ущерба в 4,7 миллиарда рублей. Министерству АПК предстоит подсчитать точную сумму.

"После этого мы сможем заявиться на федеральную поддержку для наших аграриев. Также я поручил министерству проработать вопрос по вводу режима ЧС регионального характера", - цитирует губернатора департамент информационной политики региона.

Режим ЧС поможет аграриям избежать штрафов - возврата субсидий из-за низкого урожая. Ранее "РГ" писала, что ввести его просили хозяйства, которые входят в партнерство "Союз животноводов Урала" и члены регионального союза фермеров и крестьянских хозяйств. По прогнозам экспертов, даже если погода нормализуется, урожая будет на 20-30 процентов меньше по сравнению с предварительными расчетами.

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