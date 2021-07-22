Уханьский институт опроверг сообщения об утечке коронавируса

Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. Об этом заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.

Ученый отметил, что до 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался и не изучал вирус SARS-CoV-2. Он также назвал "небылицей, высосанной из пальца" сообщения СМИ о том, что в ноябре 2019 года у трех сотрудников института были выявлены симптомы COVID-19.

"Если нужно установить факты, то это сделать очень просто. Нужно, чтобы эти журналисты сообщили нам имена этих трех сотрудников, и все станет очевидным. Мы давно уже предложили это, но до сих пор мы не получили никакого ответа", - отметил Юань Чжимин, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Цзэн Исинь отверг теорию лабораторных утечек коронавируса как "слух, идущий вразрез со здравым смыслом".

В конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором были представлены четыре варианта передачи коронавируса человеку.

Приоритетной была названа версия о передаче коронавируса от летучих мышей к человеку через другое животное: "посредниками" могли стать панголины, норки или кошки. При этом эксперты также не исключили возможность прямой передачи инфекции от летучих мышей, а версии о распространении через пищевые продукты и в результате утечки вируса из лаборатории признаны маловероятными.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 14 января. Они посетили рынок морепродуктов "Хуанань", ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.