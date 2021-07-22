Новости

В Красноярске пьяный водитель без прав сбил инспектора ГИБДД 09:30
Режиссер церемоний ОИ-2020 уволился после скандала 09:12
Мэр Керчи ушел в отставку 08:50
Уханьский институт опроверг сообщения об утечке коронавируса 08:44
Губернатор Сахалинской области настоял на отставке мэра Углегорска 08:40
Арестованный глава ГИБДД прокомментировал дизайн своего особняка 08:33
Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит 08:27
Еще четырех заболевших коронавирусом выявили в Олимпийской деревне 08:15
В Германии заявили, что Россия разрушила "мечту" Европы 07:59
Новый клуб НХЛ "Сиэтл" не выбрал ни одного из россиян 07:57
Ученый рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего 07:47
На Сахалине мужа и жену осудили за убийство восьмилетней девочки 07:41
В США медики наблюдают около 200 человек из-за оспы обезьян 07:35
Китай "шокирован" планами ВОЗ по исследованию происхождения COVID-19 07:23
В Забайкалье сделают перерасчет зарплаты пожарных после жалобы Путину 07:11
Горелов: Вакцинация предотвратит появление более агрессивных штаммов 06:41
В Кургане подпольно напечатали 50 тысяч книг про Гарри Поттера 06:12
Эксперт: Появление "олимпийского" штамма коронавируса маловероятно 06:05
Россияне стали реже делать сбережения в иностранной валюте 06:00
Байден: Пандемия COVID-19 переключилась на непривитых американцев 05:56
107 населенных пунктов Якутии окутало дымом лесных пожаров 05:45
Вильфанд рассказал о температуре воды на курортах Черного и Азовского морей 05:13
На Сахалине выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии 04:46
Израиль нанес удар по военному аэродрому в Сирии 04:45
Пушков высказался о будущем транзита российского газа через Украину 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 08:44
Рубрика: Общество

Уханьский институт опроверг сообщения об утечке коронавируса

Текст: Василий Кошкин
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. Об этом заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19

Ученый отметил, что до 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался и не изучал вирус SARS-CoV-2. Он также назвал "небылицей, высосанной из пальца" сообщения СМИ о том, что в ноябре 2019 года у трех сотрудников института были выявлены симптомы COVID-19.

"Если нужно установить факты, то это сделать очень просто. Нужно, чтобы эти журналисты сообщили нам имена этих трех сотрудников, и все станет очевидным. Мы давно уже предложили это, но до сих пор мы не получили никакого ответа", - отметил Юань Чжимин, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Цзэн Исинь отверг теорию лабораторных утечек коронавируса как "слух, идущий вразрез со здравым смыслом".

В конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором были представлены четыре варианта передачи коронавируса человеку.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Названа самая уязвимая для "дельта"-штамма COVID-19 группа людей

Приоритетной была названа версия о передаче коронавируса от летучих мышей к человеку через другое животное: "посредниками" могли стать панголины, норки или кошки. При этом эксперты также не исключили возможность прямой передачи инфекции от летучих мышей, а версии о распространении через пищевые продукты и в результате утечки вируса из лаборатории признаны маловероятными.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 14 января. Они посетили рынок морепродуктов "Хуанань", ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2"
Путин и Меркель удовлетворены приближающимся завершением "Северного потока-2"
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Уханьский институт опроверг сообщения об утечке коронавируса
Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела