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Умерла актриса Венета Зюмбюлева

Новости
    22.07.2021, 12:55
Текст:   Олег Усков

Болгарская актриса и прославленная артистка дубляжа и озвучки Венета Драганова Зюмбюлева скончалась в Софии в возрасте 75 лет. Некролог опубликован в Facebook Молодежного театра Николая Бинева.

Причина смерти не названа.

Зюмбюлева родилась 2 июня 1946 года. В 1958-м начала обучаться актерскому мастерству при Дворце пионеров. Работала в театре (сыграла, в том числе, Дездемону в "Отелло"), снималась в кино и на ТВ, вела детские телешоу, начитывала аудиокниги. Лауреат многочисленных наград и номинаций.

В фильмографии актрисы - сериалы 70-х "Прощай, любовь" и "Деревня", драма "Белая магия", "Змей", "Клиника на третьем этаже", "После конца света".

В болгарском дубляже голосом Венеты говорят Уэнздей Аддамс, Джимми Нейрон, Мари из "Все любят Раймонда", Гермиона и Минерва в "Гарри Поттере".

Была замужем за известным болгарским актером Велё Горановым (Фантомас в "Реквиеме по шлюхе"), умершим в 2020-м на 75-м году жизни.

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