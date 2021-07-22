В Германии заявили, что Россия разрушила "мечту" Европы

России удалось разрушить "мечту" Европы. Такое мнение высказал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм.

Он пояснил, что западные страны рассчитывали на то, что Москва столкнется с трудностями, после чего пойдет на попятную и вновь обратит взор в их сторону. Однако, констатирует автор, надежды разошлись с реальностью.

Внутреннее развитие России, как и развитие ее внешней политики, "вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США" изумили Восток и Запад. Эта ситуация привела к параличу мышления, в результате теперь на Западе никто не знает, что делать дальше, пишет РИА Новости.

При этом Крумм убежден, что наиболее подходящим методом взаимодействия между властями стран являются только переговоры.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти США не могут отказаться от попыток санкционного давления на Россию, несмотря на их бессмысленность и безрезультативность. "Инерционность этой политики превосходит любой другой сегмент американского внешнеполитического курса", - отметил дипломат. Как напомнил Рябков, в отношении РФ введены уже 95 пакетов санкций. По его мнению, Вашингтон и в будущем продолжит искать предлоги для введения ограничительных мер. И это при том, что "бессмысленность этой политики все более очевидна даже для тех, кто формулирует рекомендации" относительно того, какого курса в отношении России должны придерживаться США.