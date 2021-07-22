В Кремле рассчитывают на оценку ЕСПЧ действий Украины

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Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о жалобе в ЕСПЧ, в которой Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Обращение касается широкого спектра негативных событий, последовавших за переворотом на Украине в феврале 2014 года. Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, преследовании журналистов, водной блокаде Крыма и многом другом.

"Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами организации, - заявил Песков. - Мы действительно до сих пор не имеем реакции по этим вопросам".

Журналисты спросили, доверяет ли президент процедурам ЕСПЧ, рассчитывает ли на реакцию. Песков отметил, что этот орган часто реагирует на обращения, однако в то же время и "часто не реагирует, когда реакция крайне важна". Он напомнил, что президент не раз говорил в негативном ключе о процессах, которые происходят на Украине. "И Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы, - заявил он. - Рассчитываем, что ЕСПЧ даст соответствующую оценку".