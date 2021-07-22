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22.07.2021 13:31
Рубрика: В мире

В Кремле рассчитывают на оценку ЕСПЧ действий Украины

Текст: Татьяна Замахина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал межгосударственную жалобу, которую Россия впервые в своей истории подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). РФ вправе ожидать реакции этого органа на указанные в обращении проблемы, подчеркнул представитель Кремля.
Фото: FREDERICK FLORIN / AFP

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о жалобе в ЕСПЧ, в которой Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Обращение касается широкого спектра негативных событий, последовавших за переворотом на Украине в феврале 2014 года. Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, преследовании журналистов, водной блокаде Крыма и многом другом.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами организации, - заявил Песков. - Мы действительно до сих пор не имеем реакции по этим вопросам".

Журналисты спросили, доверяет ли президент процедурам ЕСПЧ, рассчитывает ли на реакцию. Песков отметил, что этот орган часто реагирует на обращения, однако в то же время и "часто не реагирует, когда реакция крайне важна". Он напомнил, что президент не раз говорил в негативном ключе о процессах, которые происходят на Украине. "И Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы, - заявил он. - Рассчитываем, что ЕСПЧ даст соответствующую оценку".

В мире экс-СССР Украина Президент Администрация Президента Международные организации ЕСПЧ Отношения России и Украины

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