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22.07.2021 01:50
Рубрика: В мире

В МИД ФРГ назвали конструктивными договоренности с США

Фото: AXEL SCHMIDT / POOL / AFP Фото: AXEL SCHMIDT / POOL / AFP
Фото: AXEL SCHMIDT / POOL / AFP

США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток-2": Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался поддерживать Украину и присматривать за энергетической безопасностью Европы.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что испытывает облегчение в связи с достижением договоренности. "Мы с США нашли конструктивное решение", - отметил он в своем Twitter. По его словам, хорошо, что Германия и США снова сообща реализуют совместные цели и убеждения, в том числе в энергетической политике, пишет ТАСС.

Он заявил о поддержке украинской экономики в том, что касается укрепления ее независимости и ориентированности на будущее. Маас высказал мнение, что Украина может стать "важным направлением в европейской зеленой энергетической архитектуре".

Напомним, согласно договоренности, Германия обязалась назначить спецпосланника и "использовать свое возможное влияние", чтобы добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истечет соответствующий пятилетний контракт. Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября 2021 года.

Берлин также создаст "зеленый фонд" для Украины и выделит один миллиард долларов для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Относительно "Северного потока-2" Берлин будет придерживаться требований так называемого третьего энергопакета ЕС, которые предполагают, что объекты энергетической инфраструктуры стран Евросоюза должны быть независимы от поставщиков электроэнергии или энергоресурсов.

Соединенные Штаты обязались поддерживать работу Берлина и Парижа в нормандском формате, а Германия пообещала активизировать усилия ради выполнения минских соглашений.

Отметим, что в Германо-российской внешнеторговой палате назвали "хорошим знаком" урегулирование спора по "СП-2" между США и ФРГ, указав, что строительство газопровода "крайне важно" для Европы и ее энергобезопасности. В палате напомнили, что, среди работающих в России германских компаний 94 процента поддерживают проект.

Косачев прокомментировал договоренности США и Германии по "Северному потоку -2"
В мире Европа Германия В мире США В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2"

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