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22.07.2021 16:15
Рубрика: Экономика

В Минэнерго готовятся к запрету экспорта бензина

Текст: Сергей Тихонов
Рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничных цен на заправках для конечного потребителя, об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
Фото: Игорь Онучин/ТАСС Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Министр подчеркнул, что в случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина. Может быть также рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объемы и уровни цен в опте, и увеличения биржевых нормативов торговли бензином до 15%.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По словам Шульгинова, для сдерживания роста цен сейчас действует демпфирующий механизм. Благодаря его корректировке в мае этого года крупные производители топлива получают повышенные выплаты из бюджета. Также, после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) к концу июля, рост объемов производства бензина будет способствовать стабилизации биржевых цен, сказал Шульгинов.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), бензин марки Аи-92 пятый день подряд обновляет исторический максимум, 22 июля его котировки поднялись до 57,6 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена бензина марки АИ-95 впервые за всю историю торгов превысила уровень 60 тыс. рублей за тонну.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго Цены на бензин

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