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22.07.2021 07:35
Рубрика: В мире

В США медики наблюдают около 200 человек из-за оспы обезьян

Текст: Максим Макарычев

Более 200 человек в 27 штатах США сейчас находятся под наблюдением, так как могли заразиться обезьяньей оспой. Все эти люди могли контактировать с жителем Техаса, который привез редкую инфекцию из Нигерии в начале этого месяца. Этот человек, который считается первым заболевшим оспой обезьян в США с 2003 года, был доставлен в больницу и его состояние стабилизировалось.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Пока новых случаев этого крайне опасного заболевания в Америке не обнаружено, уточняет ВВС. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что обеспокоены тем, что пассажиры, которые были на борту двух рейсов, которыми летел инфицированный, могли заразиться этой болезнью. Он прибыл 9 июля в Атланту (штат Джорджия) из Лагоса, а затем вылетел в Даллас, где был госпитализирован, сообщает CDC.

Медики работают с авиакомпаниями, чтобы оценить "потенциальные риски для тех, кто, возможно, имел тесный контакт с путешественником". Вместе с тем, отмечают эксперты, шансы распространения болезни в самолете были низкими, потому что пассажиры были в масках. "Риск для населения считается низким", - сказал представитель организации, добавив, что ни один из 200 человек, за которыми они наблюдают, пока не относится к группе "высокого риска".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, принадлежащее к той же разновидности, что и обычная оспа. Она наблюдается в основном в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки, недалеко от тропических лесов. Ее симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, отеки, боли в спине, общую сильную усталость. Как только жар проходит, может развиться сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони рук и подошвы ног. Сыпь, которая может вызывать сильный зуд, меняется и проходит разные стадии, прежде чем окончательно сформировать струп, который позже отпадает. Поражения могут вызвать рубцевание.

В большинстве случаев вирус протекает в легкой форме, иногда напоминающей ветряную оспу, и проходит самостоятельно в течение нескольких недель. Однако, по данным CDC, оспа обезьян иногда бывает более серьезной: один из 100 случаев оказывается смертельным.

Вспышка 2003 года в США привела к 47 подтвержденным или вероятным случаям заражения и была связана с грызунами, которые были привезены учеными в страну из Африки.

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