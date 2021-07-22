В Венгрии проведут референдум по ЛГБТ-пропаганде

Новости

Чиновники в Мичигане выписали себе премии из средств на борьбу с COVID 22:49
Минздрав дал рекомендации по психологической помощи больным COVID-19 22:45
Полки во многих британских супермаркетах опустели 22:42
Белый дом ввел новые санкции против Кубы 22:34
В 2020 году в Китае выявлено свыше 42 миллиона кибератак 22:05
Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой 21:57
До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов 21:41
Суд арестовал эксперта, сделавшего заключение о смерти Леонида Ошарина 21:36
В Италии ввели расширенную версию "зеленного пропуска" 21:33
В Русском музее открылась выставка работ Игоря Грабаря 21:24
Россия и Боливия продолжат расширение торгово-экономических связей 21:19
Эксперт оценил, на сколько России хватит запасов нефти 21:07
В Вооруженных силах более 23 тысяч человек прошли ревакцининацию 21:04
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ 20:58
В Минпромторге прокомментировали итоги полугодия по промпроизводству 20:30
Минск: В МИДе дали оценку литовскому закону в отношении мигрантов 20:15
Фотограф из России стала победителем iPhone Photography Awards 2021 20:12
Оптовая цена на электроэнергию в РФ снизилась после рекордного роста 19:49
Внесены корректировки в налоговое законодательство Беларуси 19:41
"Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину после 2024 года 19:41
Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 8 копеек 19:18
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий 19:11
МЧС получит девять новых вертолетов 19:05
Российское ПО будут включать в реестр в два раза быстрее 19:04
На сайте Олимпийских игр в Токио отделили Крым от Украины 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
22.07.2021 22:32
Рубрика: В мире

В Венгрии проведут референдум по ЛГБТ-пропаганде

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Премьер Венгрии Виктор Орбан дал гражданам своей страны возможность самостоятельно решать, что ответить на критику Брюсселя в отношении закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. На референдум вынесут пять вопросов о том, поддерживают ли граждане Венгрии проведение в школах презентаций о сексуальной ориентации, пропаганду смены пола и предоставление детям этой возможности, в том числе с помощью медицинских средств, демонстрацию в СМИ материалов на эти и другие темы сексуального характера, которые могут повлиять на развитие детей.
Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Закон, запрещающий агитировать школьников за смену пола и сексуальной ориентации, был принят венгерским парламентом еще 15 июня. Он вызвал бурную реакцию со стороны некоторых стран Европы. Так премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на последнем саммите ЕС предложил Виктору Орбану покинуть союз, если венгры не разделяют европейские ценности.

Фото: iStock
В Италии ввели расширенную версию "зеленного пропуска"

А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что по этому вопросу компромиссов не будет. 15 июля была инициирована юридическая процедура устранения нарушений в отношении Венгрии, а также и Польши, где некоторые города объявлены местными властями "зоной, свободной от ЛГБТ". В Брюсселе предупредили, что если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, против них будут поданы иски в Европейский суд, а в дальнейшем им могут грозить финансовые санкции.

Неудивительно, что в ходе обсуждения венгерского закона в Европарламенте Орбана поддержали поляки. Депутат от правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ядвига Вишневска обвинила Еврокомиссию в нарушении своих собственных правил: "Евросоюз может действовать исключительно в рамках полномочий, которыми его наделили государства-члены. В соответствии со статьей 4 договора ЕС уважает национальную идентичность входящих в него стран, то есть их право на свои решения в сфере образования, защиты детей, законотворчества".

Сам Орбан, видимо, желая продемонстрировать Брюсселю, что у венгров свое видение европейских ценностей, призвал граждан своей страны к единству. "В Западной Европе активисты ЛГБТ-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии. Именно поэтому бюрократы из Брюсселя угрожают нам и инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом, злоупотребляя властью", - сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook.

Референдум в Венгрии станет "лакмусовой бумагой" для европейской бюрократии

"Решается будущее наших детей, поэтому мы не можем уступить в этом вопросе. Когда давление на нашу страну так велико, защитить ее может только общая воля народа", - заявил премьер. Орбан, очевидно, не сомневается в том, что в этом вопросе население встанет на сторону властей. И если он окажется прав, венгерский референдум станет "лакмусовой бумагой" для европейской бюрократии. Он покажет, что может сделать Брюссель в ситуации, когда против навязываемых извне принципов высказывается не определенная политическая сила, а большинство населения страны.

В мире Европа Венгрия Международные организации Европейский союз

Главное сегодня

Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ
"Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину после 2024 года
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий
До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро