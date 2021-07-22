В Венгрии проведут референдум по ЛГБТ-пропаганде

Закон, запрещающий агитировать школьников за смену пола и сексуальной ориентации, был принят венгерским парламентом еще 15 июня. Он вызвал бурную реакцию со стороны некоторых стран Европы. Так премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на последнем саммите ЕС предложил Виктору Орбану покинуть союз, если венгры не разделяют европейские ценности.

А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что по этому вопросу компромиссов не будет. 15 июля была инициирована юридическая процедура устранения нарушений в отношении Венгрии, а также и Польши, где некоторые города объявлены местными властями "зоной, свободной от ЛГБТ". В Брюсселе предупредили, что если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, против них будут поданы иски в Европейский суд, а в дальнейшем им могут грозить финансовые санкции.

Неудивительно, что в ходе обсуждения венгерского закона в Европарламенте Орбана поддержали поляки. Депутат от правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ядвига Вишневска обвинила Еврокомиссию в нарушении своих собственных правил: "Евросоюз может действовать исключительно в рамках полномочий, которыми его наделили государства-члены. В соответствии со статьей 4 договора ЕС уважает национальную идентичность входящих в него стран, то есть их право на свои решения в сфере образования, защиты детей, законотворчества".

Сам Орбан, видимо, желая продемонстрировать Брюсселю, что у венгров свое видение европейских ценностей, призвал граждан своей страны к единству. "В Западной Европе активисты ЛГБТ-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии. Именно поэтому бюрократы из Брюсселя угрожают нам и инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом, злоупотребляя властью", - сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook.

Референдум в Венгрии станет "лакмусовой бумагой" для европейской бюрократии

"Решается будущее наших детей, поэтому мы не можем уступить в этом вопросе. Когда давление на нашу страну так велико, защитить ее может только общая воля народа", - заявил премьер. Орбан, очевидно, не сомневается в том, что в этом вопросе население встанет на сторону властей. И если он окажется прав, венгерский референдум станет "лакмусовой бумагой" для европейской бюрократии. Он покажет, что может сделать Брюссель в ситуации, когда против навязываемых извне принципов высказывается не определенная политическая сила, а большинство населения страны.