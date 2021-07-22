Володин: ЕСПЧ остается признать доводы РФ, или в этом органе нет смысла

Новости

Подписано соглашение на поставку 19 самолетов Ил-114-300 15:36
В РФ зарегистрировали систему, выявляющую штаммы от "альфы" до "дельты" 15:25
"Температурные выбоины" ждут москвичей в ближайшие дни 15:21
Sony неожиданно обновила PlayStation 5 15:18
Цена на бензин Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну 15:13
Сбившая на переходе троих детей москвичка обжаловала свой арест 15:09
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% 15:05
Москвичам предложили придумать название нового речного трамвайчика 15:05
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае 15:04
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову окончательное обвинение 14:54
На ВДНХ начинается Международный фестиваль искусств "Вдохновение" 14:49
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи 14:46
Visa купит финтех-платформу Currencycloud 14:31
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне 14:24
Песков назвал актуальными учения по проверке устойчивости Рунета 14:24
Объявлен актерский состав экранизации "Анны Карениной" от Netflix 14:20
Кремль не видит проблемы с открытостью данных по пандемии в России 14:15
"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой 14:05
В МИД нет иллюзий по ослаблению давления на Россию перед выборами 14:02
Жители Северо-Запада России возглавили рейтинг любителей фастфуда 13:56
Суд в Москве оштрафовал на 6 млн Facebook и на 11 млн рублей Telegram 13:37
ЦИК: Число пытающихся влиять на выборы иноагентов за 5 лет выросло в 2,7 раза 13:37
В РФ предложили ужесточить наказание за разговоры по телефону за рулем 13:35
В Ставрополе назвали имя впавшего в кому фигуранта "дела Сафонова" 13:34
В Казани у моряка торгового флота со счетов украли 20 миллионов рублей 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 14:54
Рубрика: Власть

Володин: ЕСПЧ остается признать доводы РФ, или в этом органе нет смысла

Текст: Татьяна Замахина

Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) остается только признать доводы России из жалобы на власти Украины, в противном случае в его существовании нет смысла. Такое мнение в четверг, 22 июля, в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
В Кремле рассчитывают на оценку ЕСПЧ действий Украины

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о межгосударственной жалобе, которую Россия впервые в своей истории подала в Страсбургский суд. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Обращение касается широкого спектра негативных событий, последовавших за переворотом на Украине в феврале 2014 года. Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, преследовании журналистов, водной блокаде Крыма и многом другом.

Обращение России сделано с целью защитить интересы украинцев и соотечественников, которые страдают от произвола украинских властей, заявил Володин. Факт каждого нарушения, отметил он, подкреплен ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил. "Учитывая убедительность приведенных фактов, на мой взгляд, у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям Киева", - подчеркнул спикер.

Реакция ЕСПЧ на эту жалобу станет "моментом истины" для него, считает Володин. "Либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании", - уверен председатель ГД.

"По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован, - констатировал политик. - Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно".

Похожее мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что жалоба российской стороны в Страсбургский суд имеет более чем веские основания и станет "лакмусовой бумажкой" беспристрастности этого органа.

Комментируя эту тему в своем Telegram-канале, он заявил, что судьям ЕСПЧ понадобится их квалификация, поскольку предстоит вынести решение о том, "как убийства в Донбассе, а также законы о языке и коренных народах Украины соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека".

Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев со своей стороны обещал, что в Госдуме будут внимательно следить за реакцией ЕСПЧ на представленные Россией доказательства грубых нарушений прав человека на Украине. "Пока же мы видим лишь призывы ЕСПЧ нарушить наш Основной Закон", - констатировал он.

Постпред РФ объяснил причину подачу Россией жалобы на Киев в ЕСПЧ

Парламентарий назвал обращение в Страсбургский суд сигналом для авторитетных международных неправительственных организаций, регулярно призывающих РФ к отмене антиэкстремистского законодательства и норм, регулирующих деятельность нежелательных организаций и иноагентов.

"Таким правозащитникам пора уже понять, что принятые Россией законы носят исключительно ответный, защитный характер и вызваны непрекращающимся внешним вмешательством в наши внутренние дела", - считает парламентарий.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Международные организации ЕСПЧ Политический кризис на Украине Отношения России и Украины

Главное сегодня

В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма"
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии