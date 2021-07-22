Володин: ЕСПЧ остается признать доводы РФ, или в этом органе нет смысла

Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) остается только признать доводы России из жалобы на власти Украины, в противном случае в его существовании нет смысла. Такое мнение в четверг, 22 июля, в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о межгосударственной жалобе, которую Россия впервые в своей истории подала в Страсбургский суд. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Обращение касается широкого спектра негативных событий, последовавших за переворотом на Украине в феврале 2014 года. Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, преследовании журналистов, водной блокаде Крыма и многом другом.

Обращение России сделано с целью защитить интересы украинцев и соотечественников, которые страдают от произвола украинских властей, заявил Володин. Факт каждого нарушения, отметил он, подкреплен ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил. "Учитывая убедительность приведенных фактов, на мой взгляд, у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям Киева", - подчеркнул спикер.

Реакция ЕСПЧ на эту жалобу станет "моментом истины" для него, считает Володин. "Либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании", - уверен председатель ГД.

"По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован, - констатировал политик. - Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно".

Похожее мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что жалоба российской стороны в Страсбургский суд имеет более чем веские основания и станет "лакмусовой бумажкой" беспристрастности этого органа.

Комментируя эту тему в своем Telegram-канале, он заявил, что судьям ЕСПЧ понадобится их квалификация, поскольку предстоит вынести решение о том, "как убийства в Донбассе, а также законы о языке и коренных народах Украины соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека".

Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев со своей стороны обещал, что в Госдуме будут внимательно следить за реакцией ЕСПЧ на представленные Россией доказательства грубых нарушений прав человека на Украине. "Пока же мы видим лишь призывы ЕСПЧ нарушить наш Основной Закон", - констатировал он.

Парламентарий назвал обращение в Страсбургский суд сигналом для авторитетных международных неправительственных организаций, регулярно призывающих РФ к отмене антиэкстремистского законодательства и норм, регулирующих деятельность нежелательных организаций и иноагентов.

"Таким правозащитникам пора уже понять, что принятые Россией законы носят исключительно ответный, защитный характер и вызваны непрекращающимся внешним вмешательством в наши внутренние дела", - считает парламентарий.