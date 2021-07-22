Захарова назвала жалобу России на Украину в ЕСПЧ крайней мерой

По ее словам, Москва последовательно придерживалась позиции, что привлечение судебных инстанций - это крайняя мера, которая может быть задействована лишь в исключительных случаях. "Но всякому терпению наступает конец", - отметила Захарова.

Дипломат указала, что Россия демонстрирует уважительное отношение к международным инстанциям, в то же время стремится к поискам иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда. "Полная безнаказанность киевского режима, который ей буквально упивался, а также бездействие международных структур, закрывавших глаза на многочисленные бесчинства, просто развязали киевскому режиму руки", - пояснила ситуацию Захарова.

Россия выступает за защиту европейского правопорядка, привлекая Украину к международной ответственности за систематическое нарушение прав человека, заключила официальный представитель МИД РФ.