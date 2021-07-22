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22.07.2021 13:00
Рубрика: Власть

Жданов: ЕСПЧ можно использовать как площадку для высказывания своей позиции

Текст: Михаил Фалалеев
Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов прокомментировал первую в истории межгосударственную жалобу Генпрокуратуры РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины по событиям 2014 года:
Фото: Александр Корольков Фото: Александр Корольков
Фото: Александр Корольков

- Мы научились эффективно использовать площадку ЕСПЧ. Это смена тенденции, когда раньше ЕСПЧ рассматривали как инструмент борьбы с нами. Но европейские правозащитные структуры можно использовать и самим. Для этого надо быть уверенным в своей правоте и иметь должную квалификацию в области международного права.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.
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Вполне возможно, что переход к наступательной позиции связан с недавним назначением заместителя генпрокурора по международным вопросам и передаче прокуратуре представительства по защите интересов РФ в зарубежных судах.

Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины.

Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Косачев: Жалоба в ЕСПЧ приведет в чувство украинские власти

Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней.

В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Шаг России в защиту соотечественников, подвергающихся дискредитации за рубежом, можно только приветствовать. Принятые на Украине законы фактически принуждают русских людей украинизироваться. Очевидно, что это - государственная форма дискриминации граждан. На фоне решений властей США в поддержку сограждан негроидной расы, действия властей Украины выглядят не только как принудительная украинизация русских, но и как подавление инакомыслия. Это может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине, так как русские составляют значительное число граждан этой страны.

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