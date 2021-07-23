Постановление правительства Астраханской области от 23 июля 2021 года № 321-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 23.07.2021 и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 23.07.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пункте 8 постановления:

- в абзаце первом слова ", рождения ребенка" исключить;

- абзац второй изложить в новой редакции:

"- количество лиц, участвующих в мероприятии, не должно превышать 10 человек, включая работников органа ЗАГС, фотографов, видеографов и иных лиц, обеспечивающих проведение мероприятия, исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения;".

1.2. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в подпункте 3.2 пункта 3 слова "помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно" заменить словами "иных организациях, оказывающих услуги, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно";

- пункт 4 дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания:

"4.7. Воздержаться от проведения и посещения свадебных, поминальных и иных массовых мероприятий.";

- в подпункте 10.1 пункта 10 слова "помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно" заменить словами "иных организациях, оказывающих услуги, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно";

- в пункте 16:

в подпункте 16.1:

- подпункт 16.1.1 изложить в новой редакции:

"16.1.1. Работы:

- библиотек, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках, без предоставления услуг гражданам;

- музеев, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, без предоставления услуг гражданам;

- зоопарков по организации посещения на открытом воздухе группой не более 5 человек по предварительной записи.";

- в подпункте 16.1.3 слова "с 25.06.2020" исключить, дополнить словами "без предоставления услуг гражданам, за исключением работы на открытом воздухе";

- подпункт 16.1.5 признать утратившим силу;

- подпункт 16.1.6 дополнить словами "на открытом воздухе без присутствия зрителей";

- подпункт 16.1.7 признать утратившим силу;

- в подпункте 16.1.8 после слов "развлекательных центров" дополнить словами "на открытом воздухе";

абзац шестой подпункта 16.2, абзац седьмой подпункта 16.3 признать утратившими силу;

абзац третий подпункта 16.4 дополнить словами "и оказывающим услуги гражданам по предварительной записи";

в абзаце первом подпункта 16.9 цифры "08.08.2021" заменить цифрами "26.07.2021";

- в пункте 17:

дополнить подпунктом 17.8 следующего содержания:

"17.8. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Астраханской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.";

подпункт 17.8 считать подпунктом 17.9;

подпункт 17.9 изложить в новой редакции:

"17.9. Проведение:

- досуговых мероприятий в учреждениях, предоставляющих социальные услуги, организациях всех форм собственности индивидуальными предпринимателями;

- досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах, клубах компьютерного спорта, спортивных залах, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги населению, плавательных бассейнах, в иных местах массового посещения граждан, за исключением:

проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием граждан с численностью участников не более одного человека на 4 кв. м;

проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе без присутствия зрителей.";

- в абзаце первом пункта 20 цифры "08.08.2021" заменить цифрами "09.08.2021";

- дополнить пунктами 22, 23 следующего содержания:

"22. Рекомендовать религиозным организациям обеспечивать:

- использование работниками, священнослужителями, а также гражданами при посещении религиозных объектов средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски);

- организацию условий обработки рук кожными антисептиками;

- соблюдение условий одновременного нахождения внутри религиозного объекта количества граждан (включая работников и священнослужителей) исходя из расчета один человек на 4 кв. м площади объекта.

23. Рекомендовать службам по вопросам похоронного дела обеспечивать использование гражданами, участвующими в процедуре погребения, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).".

2. Постановление вступает в силу с 26.07.2021 и действует по 08.08.2021.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







