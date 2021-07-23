АвтоВАЗ: дефицита Lada у дилеров не предвидится

У дилеров Lada не возникнет дефицита автомобилей в период с конца июля по середину августа, несмотря на то, что заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске с 26 июля по 15 августа будут простаивать из-за планового корпоративного отпуска.

Представитель автогиганта заверил, что компания сформировала достаточный складской запас автомобилей, поэтому в наличии у дилеров они останутся, пишет ТАСС.

Производство на заводах будет полностью возобновлено 16 августа.

В течение июня-июля АвтоВАЗ неоднократно приостанавливал выпуск некоторых моделей в связи с недопоставками электронных комплектующих. Автопроизводитель прогнозирует сохранение глобального дефицита на рынке электронных автокомпонентов до 2022 года.