Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.07.2021 14:53
Рубрика: Легковые авто

Белорусский электромобиль по цене Lada Vesta может появиться в России

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.a1.sidusauto.by. Фото: www.a1.sidusauto.by.
Фото: www.a1.sidusauto.by.

В России могут начаться продажи белорусского электромобиля Sidus A01, разработанного стартап-компанией BANTgo из Гродно, об этом сообщает auto.onliner.by со ссылкой на представителей фирмы.

Фото: Пресс-служба Tesla.
Электрогрузовик Tesla Semi почти готов к серийному выпуску

По информации ресурса, разработка уже получила сертификат, который позволяет продавать ее во всех странах ЕАЭС, в том числе и России.

Sidus A01 представляет собой двухдверный двухместный субкомпактный электромобиль с каркасно-панельным кузовом, то есть он имеет сваренную из стальных труб несущую структуру и внешние панели из композитных материалов.

Одобрение типа транспортного средства на эту машину можно найти на сайте Госкомитета по стандартизации Беларуси - документ был оформлен еще в феврале 2021 года. Юридически это не автомобиль, а тяжелый квадрицикл или мотоколяска, класс L7, но при этом органы управления у Sidus автомобильные - круглый руль, педали, селектор трансмиссии.

Сертификация мотоколясок намного дешевле и проще, чем легковых автомобилей (даже не включает краш-тесты), на таких машинах в России можно передвигаться по дорогам общего пользования, для управления нужны права обычной легковой категории B.

Длина, ширина, высота Sidus A01 составляют 2250, 1410 и 1635 мм, колесная база - 1560 мм. Масса в снаряженном состоянии - 561-592 кг, компоновка - заднемоторная, двигатель приводит задние колеса. Двигатель питает литий-полимерная батарея емкостью 135 А*ч. Максимальная скорость достигает около 50-60 км/ч.

Sidus A01 планируют предлагать по цене около 10 000 долларов, то есть 737 000 рублей. Машина разработана в Баруси и состоит в основном из местных комплектующих, кроме светотехники, батареи, элементов салона - их импортируют из Китая. Предполагается, что Sidus A01 заинтересует в первую очередь сети фаст-фуда для доставки еды клиентам.

Фото: www.auto.onliner.by