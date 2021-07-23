Белорусский электромобиль по цене Lada Vesta может появиться в России

В России могут начаться продажи белорусского электромобиля Sidus A01, разработанного стартап-компанией BANTgo из Гродно, об этом сообщает auto.onliner.by со ссылкой на представителей фирмы.

По информации ресурса, разработка уже получила сертификат, который позволяет продавать ее во всех странах ЕАЭС, в том числе и России.

Sidus A01 представляет собой двухдверный двухместный субкомпактный электромобиль с каркасно-панельным кузовом, то есть он имеет сваренную из стальных труб несущую структуру и внешние панели из композитных материалов.

Одобрение типа транспортного средства на эту машину можно найти на сайте Госкомитета по стандартизации Беларуси - документ был оформлен еще в феврале 2021 года. Юридически это не автомобиль, а тяжелый квадрицикл или мотоколяска, класс L7, но при этом органы управления у Sidus автомобильные - круглый руль, педали, селектор трансмиссии.

Сертификация мотоколясок намного дешевле и проще, чем легковых автомобилей (даже не включает краш-тесты), на таких машинах в России можно передвигаться по дорогам общего пользования, для управления нужны права обычной легковой категории B.

Длина, ширина, высота Sidus A01 составляют 2250, 1410 и 1635 мм, колесная база - 1560 мм. Масса в снаряженном состоянии - 561-592 кг, компоновка - заднемоторная, двигатель приводит задние колеса. Двигатель питает литий-полимерная батарея емкостью 135 А*ч. Максимальная скорость достигает около 50-60 км/ч.

Sidus A01 планируют предлагать по цене около 10 000 долларов, то есть 737 000 рублей. Машина разработана в Баруси и состоит в основном из местных комплектующих, кроме светотехники, батареи, элементов салона - их импортируют из Китая. Предполагается, что Sidus A01 заинтересует в первую очередь сети фаст-фуда для доставки еды клиентам.