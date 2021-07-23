БТР-60 пытались скопировать в КНДР

BTR-60…ソ連製の8輪装甲兵員輸送車。水陸両用で、北朝鮮はPB型を保有する。1960年代後半から導入を開始し、69年までに「69」の名称(69式？)でコピーしたと主張しているが不明。数が少なくメディア露出も少ない。 pic.twitter.com/iPTjZw9710— 朝鮮人民軍bot (@KPA_bot) May 30, 2021
Были такие боевые машины и в сухопутных войсках Корейской Народно-Демократической Республики.
До поставки "шестидесятых" в механизированных соединениях, в основном, использовались образцы 60-х годов - колесные БТР-40 и БТР-152, а также гусеничные БТР-50, Type 63 китайского производства и их местные версии VTT-323, известные также под западным обозначением M1973.
Бойцам Народной армии БТР-60 в модификации ПБ нравились за достаточно высокие характеристики подвижности и за возможность преодолевать водные преграды на плаву.
Башенная пулеметная установка, кроме 7,62-мм ПКТ, была также оснащена мощным 14,5-мм КПВТ, способным уничтожать в то время практически всю легкую бронетехнику противника.
Надо отметить, что КПВ до сих пор является у военных этой страны одним из самых популярных пулеметов. Их массово устанавливают на различные модификации танков, используют в самоходных зенитных установках, внешне похожих на советские "Шилки".
Инженеры КНДР пытались скопировать БТР-60, причем изготовленные образцы внешне практически не отличались от оригиналов. Но, по всей видимости, в ходе серийного производства появились серьезные проблемы технического характера, в результате была выпущена лишь небольшая партия.