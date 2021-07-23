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23.07.2021,  
17:38
Текст:  Алексей Моисеев

БТР-60 пытались скопировать в КНДР

Советские колесные бронетранспортеры семейства БТР-60 находились в разное время на вооружении почти пяти десятков стран. В армиях многих из них они эксплуатируются до сих пор.

Были такие боевые машины и в сухопутных войсках Корейской Народно-Демократической Республики.

До поставки "шестидесятых" в механизированных соединениях, в основном, использовались образцы 60-х годов - колесные БТР-40 и БТР-152, а также гусеничные БТР-50, Type 63 китайского производства и их местные версии VTT-323, известные также под западным обозначением M1973.

Бойцам Народной армии БТР-60 в модификации ПБ нравились за достаточно высокие характеристики подвижности и за возможность преодолевать водные преграды на плаву.

Башенная пулеметная установка, кроме 7,62-мм ПКТ, была также оснащена мощным 14,5-мм КПВТ, способным уничтожать в то время практически всю легкую бронетехнику противника.

Фото: Владимир Смоляков \ РИА Новости
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Надо отметить, что КПВ до сих пор является у военных этой страны одним из самых популярных пулеметов. Их массово устанавливают на различные модификации танков, используют в самоходных зенитных установках, внешне похожих на советские "Шилки".

Инженеры КНДР пытались скопировать БТР-60, причем изготовленные образцы внешне практически не отличались от оригиналов. Но, по всей видимости, в ходе серийного производства появились серьезные проблемы технического характера, в результате была выпущена лишь небольшая партия.

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