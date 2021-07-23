Эксперт оценил меры властей по снижению цен на овощи "борщевого набора"

Увеличить количество ярмарок, исключить посредников в цепочке от поля до прилавка и таким образом сделать фермерскую продукцию доступной по цене будет крайне проблематично, считает исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный Союз) Алексей Красильников.

Он обращает внимание на то, что сейчас на ярмарках выходного дня цены у всех продавцов практически одинаковые, и овощи там зачастую не дешевле, чем в магазинах. Кроме того, нет уверенности в том, что эта продукция именно фермерская. Зачастую на рынках продаются также импортные апельсины, бананы и прочие фрукты, которые к фермерской продукции не имеют никакого отношения.

"Обычно посредники приезжают, допустим, в Астрахань или Волгоград, скупают продукцию за наличку. А потом идет многократная перетасовка этой продукции от одного продавца другому. И только потом она идет на ярмарки выходного дня. Как таковых фермеров на рынке максимум 10%", - говорит эксперт.

Фермер не будет сам стоять за прилавком. Даже если предположить, что продавать будут его родственники или знакомые, им придется оформить медицинскую книжку, нанять машину, купить или арендовать весы. Будут и другие расходы, предупреждает Красильников. Поэтому фермеру проще отдать урожай посреднику, но не заниматься этим вопросом. А сейчас на фоне пандемии существует большой дефицит рабочих рук.

Поэтому если просто увеличить количество ярмарок и рынков, это только даст дополнительный канал сбыта "для определенной диаспоры", считает Красильников. Чтобы исправить эту ситуацию, придется провести большую работу по изменению самой системы такой торговли.

Эксперт, впрочем, признает, что сама по себе идея здравая и в отдельных регионах ее удавалось реализовывать - когда региональные власти сами организовывали какую-то конкретную ярмарку, сами предоставляли места сельхозтоваропроизводителям. В середине 2000-х в Москве также предпринимали попытки изменить условия размещения и организации подобных рынков и ярмарок, напоминает эксперт.

На днях на заседании с членами правительства на проблему роста цен на овощи "борщевого набора" обратил внимание президент России Владимир Путин. Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила президента поручить главам регионов взять на личный контроль вопрос организации ярмарок, рынков, различных мест нестационарной торговли. Минсельхоз поручил регионам увеличить количество таких торговых точек и отказаться от посредников.

По данным Росстата, с начала года картофель подорожал на 69,21%, морковь - на 142,34%, капуста - на 93,14%, лук - 31,73%. Прошлогодний урожай был низким из-за плохой погоды и снижения площадей под этими овощами. Поэтому весной и летом на рынке осталась только импортные овощи "борщевого набора". В этом году Минсельхоз прогнозирует, что урожай картофеля вырастет на 5% до 7,15 млн тонн, моркови - на 3,1%, капусты и лука - на 1%. По данным Росстата, овощи "борщевого набора" дешевеют в рознице вторую неделю подряд (кроме капусты) за счет поступления нового урожая.