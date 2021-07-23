Электрогрузовик Tesla Semi почти готов к серийному выпуску

Компания Tesla завершает подготовку к серийному выпуску электрического грузовика Semi. Модель, представленная в 2017 году, должна была выйти ещё два года назад.

Как сообщает издание Electrek, производственная линия по сборке ведущих мостов уже готова. При этом главный конвейер проходит финальную отладку.

Известно, что Tesla построила производственную базу для тягачей Semi в новом корпусе возле "Гигафабрики" в штате Невада. К концу текущего года американский автопроизводитель планирует собирать по пять электрогрузовиков в неделю.

Топовый Semi с четырьмя электромоторами и модернизированными аккумуляторами будет обладать рекордным запасом хода - до 1000 километров. Пустая фура сможет разгоняться до "сотни" за 5 секунд. Стандартный большегруз получит "дальнобойность" от 480 до 800 километров.

Минимальная цена модели составит 150 000 долларов (около 11 060 000 рублей). Ожидается, что полностью электрический грузовик Tesla покажет самую низкую стоимость эксплуатации в отрасли.